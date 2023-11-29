قيادة مؤتمر مأرب تسلم المحافظ سلطان العرادة مبادرة لتوحيد صف الحزب وإنهاء الإنقسام

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة خلال لقائه اليوم قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة والمديريات، بالدور الوطني والموقف السباق لقيادة فرع المؤتمر بالمحافظة الرافض لانقلاب مليشيا الحوثي الارهابية في 2014م ووقوفها مع الشرعية وإسناد الجيش والمقاومة والأجهزة الامنية في الدفاع عن الجمهورية والهوية الوطنية جنباً إلى جنب مع بقية القوى السياسية بالمحافظة.

وناقش اللقاءالعديد من القضايا المتعلقة بمستجدات المرحلة في ظل استمرار مليشيا الحوثي التحشيد العسكري إلى الجبهات على أطراف المحافظة، ودور القوى السياسية في تعزيز الصف والتلاحم الوطني لمواجهة مخططات مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، إلى جانب رفع الوعي الوطني بالقضية الاساسية لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وحشد كافة الطاقات لمساندة الجيش الوطني والمقاومة والأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار واحباط أي مخططات أو محاولات لزعزعة الأمن والسلم المجتمعي.

وفي اللقاء سلّمت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب نسخة من مبادرتها لتوحيد الصف لحزب المؤتمر الشعبي العام وانهاء الانقسام باختيار قيادة موحدة للمؤتمر على مستوى الوطن، لتمكين المؤتمر من لعب دوره الحقيقي للوصول الى الاستحقاقات الوطنية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبسط هيبة الدولة الشرعية الدستورية على كافة ربوع اليمن وإعادة الأمن والاستقرار والحقوق للمواطن وحقه في اختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع.