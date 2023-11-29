''٢٣ عضواً يمثلون مختلف أطياف المجتمع الحضرمي''.. مأرب برس ينشر أسماء أعضاء هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني قيادة مؤتمر مأرب تسلم المحافظ سلطان العرادة مبادرة لتوحيد صف الحزب وإنهاء الإنقسام طارق صالح يطير إلى جيبوتي في مهمة رسمية.. تفاصيل لقائه بالرئيس إسماعيل عمر جيله مباحثات يمنية سعودية دول مجموعة السبع توجه في بيان طلبا للحوثيين الكشف عن قرار أممي جديد يجدد دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان أمير الكويت يدخل المستشفى.. وكشف حالته الصحية تعرف على أفضل حاسب أندرويد من Honor يأتي بمواصفات وأسعار منافسة لم تكن تعرفها من قبل ..ظواهر فلكية مذهلة و مميزة ستزين السماء قبل نهاية السنة الكشف عن 6 ألعاب شهيرة مخفية في غوغل يمكنك الاستمتاع بها مجانا
أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة خلال لقائه اليوم قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة والمديريات، بالدور الوطني والموقف السباق لقيادة فرع المؤتمر بالمحافظة الرافض لانقلاب مليشيا الحوثي الارهابية في 2014م ووقوفها مع الشرعية وإسناد الجيش والمقاومة والأجهزة الامنية في الدفاع عن الجمهورية والهوية الوطنية جنباً إلى جنب مع بقية القوى السياسية بالمحافظة.
وناقش اللقاءالعديد من القضايا المتعلقة بمستجدات المرحلة في ظل استمرار مليشيا الحوثي التحشيد العسكري إلى الجبهات على أطراف المحافظة، ودور القوى السياسية في تعزيز الصف والتلاحم الوطني لمواجهة مخططات مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، إلى جانب رفع الوعي الوطني بالقضية الاساسية لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وحشد كافة الطاقات لمساندة الجيش الوطني والمقاومة والأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار واحباط أي مخططات أو محاولات لزعزعة الأمن والسلم المجتمعي.
وفي اللقاء سلّمت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب نسخة من مبادرتها لتوحيد الصف لحزب المؤتمر الشعبي العام وانهاء الانقسام باختيار قيادة موحدة للمؤتمر على مستوى الوطن، لتمكين المؤتمر من لعب دوره الحقيقي للوصول الى الاستحقاقات الوطنية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبسط هيبة الدولة الشرعية الدستورية على كافة ربوع اليمن وإعادة الأمن والاستقرار والحقوق للمواطن وحقه في اختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع.