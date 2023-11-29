طارق صالح يطير إلى جيبوتي في مهمة رسمية.. تفاصيل لقائه بالرئيس إسماعيل عمر جيله

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، اليوم الاربعاء، في العاصمة جيبوتي، رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، في إطار زيارة رسمية.

ونقل العميد طارق، تحيات وتقدير رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إلى الرئيس الجيبوتي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية والدولية وتفعيل العمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وسُبل مواجهة التهديدات المتنامية للملاحة الدولية عرض البحر الأحمر، والتي تمثل خطرًا على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن البحري، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد العميد طارق بالدور الإيجابي والمسؤول لجمهورية جيبوتي في الحفاظ على أمن البحر الأحمر، مؤكدًا حرص مجلس القيادة الرئاسي على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب عن تقدير اليمن- قيادة وحكومة وشعبًا- لمواقف الأشقاء في جيبوتي من خلال دعمهم لأبناء اليمن المقيمين في الأراضي الجيبوتية، والذين يمارسون أعمالهم وإدارة مصالحهم اليومية بصورة طبيعية.

من جانبه، حمّل الرئيس الجيبوتي، العميد طارق صالح تحياته إلى رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدًا أن الجغرافيا والتاريخ وضع اليمن امتدادًا مهمًا لجيبوتي، وأن أمن واستقرار اليمن يهم جميع الدول المطلة على البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

كما جدد التأكيد على موقف بلده الثابت والمبدئي لمساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.