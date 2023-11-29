مباحثات يمنية سعودية

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بحث وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، اليوم، في العاصمة النمساوية فيينا، مع نظيره السعودية بندر الخريف، تعزيز أطر التعاون المشترك والعلاقات التجارية بين البلدين.
كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في إطار مندوبيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشكل خاص، وفي كافة المجالات ذات الصلة بتطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام.
وأكد الوزير الاشول، دعم اليمن لإستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الـ 21 للمؤتمر العام للمنظمة المزمع انعقاده في العام 2025 .. مشيدًا بما حققته المملكة من نهضة في الجانب الصناعي .. معتبرًا بأن ذلك سيكون له أثر إيجابي على المنطقة وسيعزز من أهميتها الاستراتيجية.
من جانبه جدد الوزير الخريف، استعداد السعودية لدعم اليمن في كافة البرامج والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية وتقدمها بالشكل الذي يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين للإسهام في خلق فرص تنموية وتحقيق كفاءة إنتاجية تشكل قيمة مضافة لرفد الاقتصاد اليمني.
حضر اللقاء مندوبا اليمن والسعودية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فينا هيثم شجاع الدين، وعبدالله طوله.