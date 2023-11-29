الكشف عن قرار أممي جديد يجدد دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من هضبة الجولان السورية التي احتلتها عام 1967 قبل 56 عاماً.

وصوت على القرار أعضاء الأمم المتحدة، وأيدت 91 دولة من أعضاء الجمعية القرار، في حين عارضته 8 دول، وامتنعت عن التصويت 62 دولة.

وجاء في نص القرار: "قلقون للغاية إزاء عدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي تم احتلاله منذ عام 1967 خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن".

يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تتسم بطابع إلزامي.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً ضم هضبة الجولان في 14 كانون الأول من العام 1981، بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران من العام 1967.

ورفضت الأمم المتحدة ومعظم الدول حينها الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية، بما فيها الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت، التي أعربت عن "قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في آذار من العام 2019