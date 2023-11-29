أمير الكويت يدخل المستشفى.. وكشف حالته الصحية

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأربعاء، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وأن حالته مستقرة.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري القول إن أمير الكويت "دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن حالته الصحية مستقرة