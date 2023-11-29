الكشف عن قرار أممي جديد يجدد دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من الجولان أمير الكويت يدخل المستشفى.. وكشف حالته الصحية تعرف على أفضل حاسب أندرويد من Honor يأتي بمواصفات وأسعار منافسة لم تكن تعرفها من قبل ..ظواهر فلكية مذهلة و مميزة ستزين السماء قبل نهاية السنة الكشف عن 6 ألعاب شهيرة مخفية في غوغل يمكنك الاستمتاع بها مجانا الصين تكشف لأول مرة عن معالج كمبيوتر من جيل جديد محلي الصنع الكشف عن مباحثات اتفاق جديد في الدوحة لـهدنة طويلة في غزة مكتب نتنياهو يتسلم قائمة محتجزين في غزة سيطلق سراحهم اليوم لأول مرة في تاريخها… السعودية تحتضن العالم في إكسبو 2030 سنوات من الدراسة والبحث الميداني : السفير العمراني يرصد جوانب المشترك العربي التركي
أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو، أن سكان بعض مناطق الكرة الأرضية سيتمكنون من مشاهدة ظواهر فلكية مميزة قبل نهاية العام الجاري.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز:"سيتمكن سكان الأرض من مشاهدة ظاهرتي Geminids وUrsid التي تتساقط فيهما الشهب من السماء في شهر ديسمبر القادم".
وأضاف البيان:" ظاهرة شهب التوأميات أو ما تعرف بـ Geminids تظهر فيها الشهب بيضاء ومشرقة، وفي كثير من الأحيان لا تطير هذه الشهب نحو الأرض بل تمر بالقرب منها، لذا فإن سرعة هذه الشهب منخفضة، وتبلغ حوالي 25 كلم/سا، هذه السنة ستبلغ الظاهر ذروتها في الفترة ما بين 13 و14 ديسمبر القادم، ويتوقع أن يصل عدد الشهب التي يمكن رؤيتها كل ساعة إلى 150 شهابا".
أما بالنسبة لظاهرة Ursid فإن ذروة تساقط الشهب فيها تبعا للمركز ستكون ما بين 21 و22 ديسمبر المقبل، وسيتمكن سكان بعض مناطق الأرض من مشاهدة 10 شهب متساقطة كل ساعة.
وأوضح مركز القبة السماوية أن شهب Ursid يمكن أن يلاحظها سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية فقط، وهي شبيهة بشهب Geminids لكنها أقل سطوعا، وتبلغ سرعتها حوالي 32 كلم/ساعة