الكشف عن 6 ألعاب شهيرة مخفية في غوغل يمكنك الاستمتاع بها مجانا

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 153

لا يعلم الكثيرون أن لدى "غوغل" مجموعة من الألعاب المجانية على نظامها الأساسي، والتي يمكنك الوصول إليها في أثناء استخدام خدماتها.

ولا يلزم تثبيت هذه الألعاب لتتمكن من لعبها على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

ومعظم هذه الألعاب المقدمة من "غوغل" هي ألعاب مجانية ومخفية في بحث "غوغل" وخدمات الشركة الأخرى مثل متجر "غوغل بلاي" وتطبيق "غوغل".

وتتطلب بعض هذه الألعاب اتصالا بالإنترنت، ولكن يمكنك لعب معظمها دون الحاجة إلى الإنترنت. إليك بعض الألعاب الممتعة التي يمكنك تجربتها الآن: باك مان (Pac-Man) تعد لعبة Pac-Man، التي تم إطلاقها عام 1980، واحدة من أكثر ألعاب الصالات شعبية في العالم، بمعنى أنها ألعاب في آلات تعمل باستخدام النقود المعدنية وتوضع في صالات اللعب أو المتاجر الكبرى.

ومع ذلك، لا تحتاج إلى مغادرة المنزل للعب هذه اللعبة، يمكنك ببساطة الوصول إليها على "غوغل".

وكل ما عليك فعله هو كتابة "Google Games Pac-Man" في شريط البحث والنقر على "تشغيل".

لعبة "إكس-أو" (Tic-Tac-Toe) لعبة كلاسيكية أخرى يمكنك الوصول إليها عبر "غوغل" ، وفي الواقع، سوف تلعب "غوغل" كمنافس لك في اللعبة إذا كنت على مستوى التحدي.

وكل ما عليك فعله هو كتابة "Google Games Tic-Tac-Toe" في شريط البحث وتشغيل اللعبة.

"سوليتير" (Solitaire) لعبة "سوليتير" تعد واحدة من ألعاب الكمبيوتر الأكثر شعبية على الإطلاق.

ويمكنك تشغيلها على "غوغل" بسهولة، وما عليك سوى كتابة "Google Games Solitaire" في شريط البحث والاستمتاع باللعب.

لعبة "الثعبان" (Snake) إقرأ المزيد غوغل قد تحذف الملايين من حسابات Gmail! حققت لعبة "الثعبان" شهرة واسعة في التسعينات ويعد "غوغل كروم" طريقة رائعة لمواصلة لعب هذه اللعبة التي تسبب "الإدمان".

فقد أدخل كلمات "Google Games Snake" في شريط بحث "غوغل" الخاص بك وستنبثق اللعبة على الفور.

لعبة "آتاري بريك أويت" (Atari Breakout) قد يعرف عشاق الألعاب أن لعبة "آتاري بريك أويت" المشهورة باعتبارها إحدى ألعاب الصالات الكلاسيكية. وهي تتضمن كسر الكتل الملونة بالكرة التي تتحكم فيها باستخدام شريط المسافة.

ولبدء اللعب، اكتب "Atari Breakout" في بحث "غوغل". "لعبة الديناصور" (Dino Runner) لدى "غوغل كروم" لعبة سرية لا تعمل إلا إذا قمت بإيقاف تشغيل الإنترنت. وتركز اللعبة على الركض اللانهائي والقفز لتخطي العقبات للحصول على درجة عالية. وهي مصممة لمنح مستخدمي الهاتف والكمبيوتر شيئا يمكنهم القيام به عندما تكون شبكة الإنترنت معطلة.

وعندما تفقد إمكانية الوصول إلى شبكة "الواي فاي" والإنترنت عبر الجهاز الذي تستخدمه أو تشغيل وضع الطائرة سيكون بإمكانك اللعب بعد فتح "غوغل كروم" ومحاولة تشغيل موقع ويب، والذي من المفترض أن يفشل.

وسترى بعد ذلك صفحة "لا يوجد إنترنت" مع وجود ديناصور في الأعلى