الصين تكشف لأول مرة عن معالج كمبيوتر من جيل جديد محلي الصنع

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قامت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية الصينية بتطوير معالج كمبيوتر من الجيل الجديد Loongson 3A6000.
و كشفت شركة الصينية الثلاثاء 28 نوفمبر، عن جيل جديد من معالج الكمبيوتر Loongson 3A6000 صنع محليا، أفاد بذلك التلفزيون الصيني المركزي.
وأشارت إحدى القنوات التلفزيونية الصينية إلى أن معالج Loongson 3A6000 يستخدم مجموعة من الأوامر وبنية تصميمية تم تطويرها بشكل مستقل في الصين، ولم يتم الاعتماد على استخدام أي تكنولوجيا أجنبية مرخصة.
وقالت القناة التلفزيونية، إن الكشف عن المعالج يدل على أن وحدات المعالجة المركزية المطورة بشكل مستقل في الصين قد وصلت إلى آفاق جديدة من حيث القدرة على التحكم المستقل والمواصفات، مع بلوغ الأداء مستوى المنتجات الدولية الرائدة".
كما كشفت الشركة عن وحدة التحكم في الطابعة الخاصة بها Loongson 2P0500، والتي ستساعد في جلب المزيد من الطابعات الصينية الصنع إلى السوق. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس في السنوات الأخيرة باطراد سياسة الاحتواء التكنولوجي للصين، مما يحد من وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيات المتقدمة، وخاصة إلى أشباه الموصلات.
ومع ذلك، فإن وكالة "بلومبرغ" قالت إن هذه القيود لم تمنع شركة "هواوي" من أن تطلق العام الجاري الهاتف الذكي الرائد Huawei Mate 60 مع شريحة لا تتخلف كثيرا عن التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية بعد إطلاق هاتف "هواوي" الذكي، أن العقوبات والاحتواء والقمع لن توقف تطور الصين بل ستعزز تصميمها وقدرتها على الاستقلال والاعتماد على الذات في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي