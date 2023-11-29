مكتب نتنياهو يتسلم قائمة محتجزين في غزة سيطلق سراحهم اليوم

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو أنه تلقى قائمة بأسماء المحتجزين المقرر أن تفرج عنهم المقاومة الفلسطينية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بموجب اتفاق الهدنة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مكتب نتنياهو قوله: "يتم فحص القائمة. وتم تسليم الإخطارات في الوقت الحالي إلى العائلات".

ولم تذكر الصحيفة عدد الذين سيتم الإفراج عنهم. ومنذ يوم الجمعة الماضية، وعلى مدار 5 أيام استلمت دولة الاحتلال 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال في سجونها ضمن صفقة التبادل.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239.

بينما شنت دولة الاحتلال حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية