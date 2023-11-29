لأول مرة في تاريخها… السعودية تحتضن العالم في إكسبو 2030

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حققت مدينة الرياض فوزاً ساحقاً على منافستيها، روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية، لاحتضان العالم في معرض «إكسبو 2030»، وذلك خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو قرب العاصمة الفرنسية باريس، أمس (الثلاثاء).
وهنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالمناسبة وقال إن هذا الفوز «يمثّل تتويجاً لمستهدفات وخطط (رؤية المملكة 2030)».
ووعد بأن تقدم السعودية «نسخة غير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي».
وأعلن المكتب الدولي للمعارض، فوز العاصمة السعودية بعد حصولها على 119 صوتاً في الاقتراع الإلكتروني السري للدول الأعضاء الـ180 فيه، الذي يأتي وفق مبدأ «صوت واحد لكل بلد»، عقب عرض الأطراف الثلاثة ملفاتها للمرة الأخيرة ظهر أمس خلال اجتماع جمعيته العمومية في دورتها الـ173.
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي قصير عقب إعلان نتيجة التصويت، أن فوز السعودية «يحمل دلالة كبيرة على مكانة المملكة وثقة المجتمع الدولي بها».
وشدد على أن بلاده سوف تقدم «إكسبو من نوع جديد يغيّر معادلات المعارض الدولية»، معتبراً أن المعرض «ليس للسعودية وحدها بل هو للعالم أجمع