واشنطن تقول لاتنوي فرض عقوبات على الحوثيين كي لا تؤثر على الشعب اليمني أكسيوس: الاحتلال مستعدّ لتمديد الهدنة 9 أيام..شرط إطلاق سراح 10 محتجزين يوميّا. الاحتلال ينشر أسماء 50 أسيرة فلسطينيّة يُحتمل الإفراج عنهن أزمة بين الحكومة البريطانية واتحاد كرة القدم بعد إلغاء إضاءة قوس ويمبلي بألوان علم الاحتلال تحت عنوان "سينمائيون ضد الصمت": عريضة تستهجن صمت المهرجانات السينمائية العربية مما يحدث في غزة من إبادة جماعية نقابة الصحفيين تحمل الحكومة مسؤولية ما يتعرض له الصحفي أحمد ماهر الداخلية: تقول أنها تمكنت من دحر عناصر إرهابية في أبين بأودية الحنكة صحفي يمني يتحدث عن سر هرولة مديرا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية إلى قطر - وثائق فائقة السرية وصيد ثمين في قبضة حماس منظمات أممية ودولية عاملة في صنعاء تبدأ بالرحيل إلى عدن ما السيناريوهات المحتمَلة بعد «الهدنة الممدَّدة» في غزة؟
أفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنّ الاحتلال مستعدّ لتمديد الهدنة في غزة 9 أيام إذا أطلقت المقاومة 10 محتجزين كل يوم.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر، أنّ التقديرات في الأراضي المحتلة تشير إلى إمكانية تمديد الاتفاق ليوم أو يومين على الأقل.
ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه الدوحة اجتماعات تضم رئيس “الموساد” الإسرائيلي ومدير الـ”CIA”، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الاتفاق الجديد الذي يجري بحثه في قطر يتضمّن إطلاق سراح كل الأسرى بغزة بمن فيهم الجنود. وبدأت، مساء الثلاثاء، عملية تسليم 10 محتجزين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
وقالت القناة “12” الخاصة: “بدأت عملية تسليم 10 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة للصليب الأحمر”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت “حماس” قائمة تضمّ 30 أسيرا، هم 15 طفلا و15 امرأة، من المقرّر أن يفرج عنهم الاحتلال مقابل المحتجزين العشرة.
ومساء الاثنين، مُدّد ليومين إضافيين ينتهيان صباح الخميس، اتفاق هدنة إنسانية بين الاحتلال و”حماس” بدأت في 24 نوفمبر الثاني الجاري برعاية قطرية مصرية أمريكية.