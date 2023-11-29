أكسيوس: الاحتلال مستعدّ لتمديد الهدنة 9 أيام..شرط إطلاق سراح 10 محتجزين يوميّا.

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 213

أفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنّ الاحتلال مستعدّ لتمديد الهدنة في غزة 9 أيام إذا أطلقت المقاومة 10 محتجزين كل يوم.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر، أنّ التقديرات في الأراضي المحتلة تشير إلى إمكانية تمديد الاتفاق ليوم أو يومين على الأقل.

ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه الدوحة اجتماعات تضم رئيس “الموساد” الإسرائيلي ومدير الـ”CIA”، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الاتفاق الجديد الذي يجري بحثه في قطر يتضمّن إطلاق سراح كل الأسرى بغزة بمن فيهم الجنود. وبدأت، مساء الثلاثاء، عملية تسليم 10 محتجزين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر،

وقالت القناة “12” الخاصة: “بدأت عملية تسليم 10 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة للصليب الأحمر”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت “حماس” قائمة تضمّ 30 أسيرا، هم 15 طفلا و15 امرأة، من المقرّر أن يفرج عنهم الاحتلال مقابل المحتجزين العشرة.

ومساء الاثنين، مُدّد ليومين إضافيين ينتهيان صباح الخميس، اتفاق هدنة إنسانية بين الاحتلال و”حماس” بدأت في 24 نوفمبر الثاني الجاري برعاية قطرية مصرية أمريكية.