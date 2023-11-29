الاحتلال ينشر أسماء 50 أسيرة فلسطينيّة يُحتمل الإفراج عنهن

الأربعاء 29 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الثلاثاء، قائمة بأسماء 50 أسيرة فلسطينية من المحتمل الإفراج عنهنّ ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس”.

وقالت الوزارة إنّ نشر القائمة جاء بالتوافق مع قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان وصلت نسخة منه إلى الأناضول: “صادقت الحكومة على إدراج 50 سجينة في قائمة السجينات المحتمل الإفراج عنهنّ، شرط أن يتمّ الإفراج عن مختطفين إسرائيليّين آخرين (في غزة)”.

وشملت القائمة التي نشرتها الوزارة أسماء أسيرات من فلسطينيي الداخل الإسرائيلي (عرب 48)، وذلك للمرّة الأولى منذ بدء عملية تبادل الأسرى الجمعة. وشملت القائمة، الأسيرة عهد التميمي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي في الأيّام السابقة الأخيرة.

وأكّدت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني للأناضول، أنّ 60 سيّدة وفتاة مازلن في سجون إسرائيل بعد صفقة تبادل الأسرى التي جرت مع حركة “حماس”، بينهنّ 56 أسيرة اعتقلن بعد 7 أكتوبر الماضي. وأطلقت إسرائيل حتّى الآن سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق “حماس” 50 إسرائيليا.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكيّة، أنّ الناشطة الفلسطينية، عهد التميمي، تواجه السجن “لأجل غير مسمّى” في إسرائيل، “دون أن يسمح لها بالاتّصال بمحاميها أو عائلتها”.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنّ التميمي اعتُقلت “للاشتباه في تحريضها على العنف والدعوة إلى نشاط إرهابي”، لكنه رفض تقديم المزيد من المعلومات، وفق الصحيفة. ويُذكر أنّ الاحتلال وضع التميمي، رهن الاعتقال الإداري بعد 3 أسابيع من اعتقالها في الضفّة الغربية، وفق محاميها، محمود حسن. ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة استمرّت 4 أيّام وأُعلن الاثنين تمديدها ليومين إضافيين، وتتضمّن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

وفي السابع من أكتوبر الماضي، أطلقت الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة هجوما على مستوطنات غلاف غزّة، أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر نحو 239، وفق هيئة البث الإسرائيليّة الرسميّة.

وشنّت إسرائيل حربا على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتيّة وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيّين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق مصادر رسمية فلسطينية وأمميّة.