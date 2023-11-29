نقابة الصحفيين تحمل الحكومة مسؤولية ما يتعرض له الصحفي أحمد ماهر

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حملت نقابة الصحفيين، الحكومة مسؤولية ما يترتب عن إضراب الصحفي أحمد ماهر عن الطعام، المعتقل في سجون الانتقالي بعدن منذ أغسطس 2022.
وقالت النقابة، في بيان اصدرته الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة، منذ أكثر من عام تفيد فيه بدء أحمد بالإضراب الكامل عن الطعام حتى يعرض على المحكمة للنظر في قضيته.
وأضاف البيان أن السلطات بعدن تستمر في احتجاز ماهر خارج إطار القانون وإيقاف الاجراءات القضائية للنظر في قضيته. نقابة الصحفيين اليمنيين وهي تدين التعسف الذي يتعرض له ماهر، جددت مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي ماهر وتعجيل الاجراءات القانونية العادلة الضامنة لحرية الصحافة وحق التعبير.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية هذا التعنت وما قد يتعرض له في مواجهته لهذا التعسف الممنهج الذي عطل الإجراءات القانونية وضاعف من معاناته. ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي و التعبير للتضامن مع الصحفي أحمد ماهر والضغط من أجل إطلاق سراحه وإنهاء حالة التعسف التي يتعرض لها.