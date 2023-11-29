الداخلية: تقول أنها تمكنت من دحر عناصر إرهابية في أبين بأودية الحنكة

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قالت زارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الثلاثاء، إن حملة أمنية في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، تمكنت من دحر عناصر وصفتها بالإرهابية في مديرية مودية.
وأفاد المركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن الحملة الأمنية قادها مدير عام شرطة المحافظة العميد "علي ناصر بوزيد" وبسطت سيطرتها مساء أمس الإثنين على أودية الحنكة، ورفض بمديرية مودية.
وأضاف أن العناصر الإرهابية فرت من المواقع التي جرى السيطرة عليها. ومنذُ أكثر من عام، تشهد مديرية مودية، حملات أمنية وعسكرية مشتركة مستمرة لملاحقة عناصر على علاقة بتنظيم القاعدة في المديرية.