صحفي يمني يتحدث عن سر هرولة مديرا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية إلى قطر - وثائق فائقة السرية وصيد ثمين في قبضة حماس منظمات أممية ودولية عاملة في صنعاء تبدأ بالرحيل إلى عدن ما السيناريوهات المحتمَلة بعد «الهدنة الممدَّدة» في غزة؟ الحوثي يعتقل أكثر من 450 عنصراً من مشرفيه.. ما هي التهمة؟ منظمة الصحة العالميّة تُحذّر من زيادة حالات الإصابة بالأمراض المعدية والإسهال بين الأطفال الخارجية القطرية: نسعى إلى هدنة دائمة في غزة الرئيس الجزائري: نرفض أيّ صفقات مشبوهة لطمس القضية الفلسطينية 3 مستشفيات فقط عاملة في شمال قطاع غزة ..وزارة الصحّة بغزّة تطالب المؤسسات الدولية بحماية المنظومة الصحية وكيلا وزارة الداخلية يبحثان مع سفراء الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية وزير الصناعة يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون المشترك في المجال التجاري
تحدث صحفي يمني اليوم الثلاثاء عن سر هرولة ثلاثة من رؤساء المخابرات وفي مقدمتهم رئيس المخابرات الأمريكية والإسرائيلية الى قطر للقاء الممثل الخاص لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وأوضح الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس" تويتر سابقاً بأن كتائب القسام حصلت خلال عملية طوفان الأقصى صبيحة الـ 7 من اكتوبر الماضي على معلومات فائقة السرية والحساسية عقب اقتحامها لإحدى القواعد العسكرية الاسرائيلية التي يتواجد فيها وثائق سرية تمس الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي وعدة دول في المنطقة .
وتابع قائلا :صبيحة الـ من 7 أكتوبر سيطر مقاتلو القسام على وثائق فائقة السرية والحساسية من القاعدة الاستخباراتية الإسرائيلية "قاعدة يركون " التي يتواجد بها الوحدة "8200".. لافتًا إلى ان وحدة 8200 الاسرائيلية هي فيلق وحدة الاستخبارات الإسرائيلية المسؤولة عن التجسيس الإلكتروني على مستوى إسرائيل وكل دول العالم.
ومضى: الهدف الرئيسي لهذه الوحدة هو "تقديم رؤية استخباراتية متكاملة مع المعلومات التي توفرها المصادر البشرية القائمة على العملاء وتعتمد على اربع طرق في العمل في المجال الاستخباري وهي: الرصد، والتنصت، والتصوير، والتشويش.
وافاد الصحفي عايض بان هذه الوحدة يديرها ضابط كبير برتبة عميد ..مرجحا بانه ممن وقعوا في قبضة حماس وتم اقتياده الى داخل غزة رفقة ضابط اخر خصوصا بعد ورود معلومات من تمكن حماس عن اقتياد شخصين مهمين من داخل هذه الوحدة تم نقلهم الى غزة بعد ساعتين من إنطلاق عملية طوفان الأقصى.
واختتم قائلاً :بمعنى هناك أسرار تمس الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي وعدة دول في المنطقة، منها قوائم العملاء السريون في عدة دول وقوائم الجواسيس التي تعتمد عليهم إسرائيل داخليا وخارجيا.
يذكر بان وكالة “رويترز” كانت قد نقلت في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن مصدر مطّلع، بأنّ رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، ورئيس الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز اجتمعا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، بحضور رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل وممثل عن حركة حماس.
وأضاف المصدر أن مسؤولين مصريين حضروا الاجتماع في الدوحة للبناء على التقدم" المحرز على صعيد تمديد الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) .
وأوضح المصدر أنّ الاجتماع يهدف إلى بحث تمديد الهدنة في غزة، وأيضاً “بحث المرحلة التالية من اتفاق محتمل”.