صحفي يمني يتحدث عن سر هرولة مديرا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية إلى قطر - وثائق فائقة السرية وصيد ثمين في قبضة حماس

تحدث صحفي يمني اليوم الثلاثاء عن سر هرولة ثلاثة من رؤساء المخابرات وفي مقدمتهم رئيس المخابرات الأمريكية والإسرائيلية الى قطر للقاء الممثل الخاص لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأوضح الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس" تويتر سابقاً بأن كتائب القسام حصلت خلال عملية طوفان الأقصى صبيحة الـ 7 من اكتوبر الماضي على معلومات فائقة السرية والحساسية عقب اقتحامها لإحدى القواعد العسكرية الاسرائيلية التي يتواجد فيها وثائق سرية تمس الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي وعدة دول في المنطقة .

وتابع قائلا :صبيحة الـ من 7 أكتوبر سيطر مقاتلو القسام على وثائق فائقة السرية والحساسية من القاعدة الاستخباراتية الإسرائيلية "قاعدة يركون " التي يتواجد بها الوحدة "8200".. لافتًا إلى ان وحدة 8200 الاسرائيلية هي فيلق وحدة الاستخبارات الإسرائيلية المسؤولة عن التجسيس الإلكتروني على مستوى إسرائيل وكل دول العالم.

ومضى: الهدف الرئيسي لهذه الوحدة هو "تقديم رؤية استخباراتية متكاملة مع المعلومات التي توفرها المصادر البشرية القائمة على العملاء وتعتمد على اربع طرق في العمل في المجال الاستخباري وهي: الرصد، والتنصت، والتصوير، والتشويش.

وافاد الصحفي عايض بان هذه الوحدة يديرها ضابط كبير برتبة عميد ..مرجحا بانه ممن وقعوا في قبضة حماس وتم اقتياده الى داخل غزة رفقة ضابط اخر خصوصا بعد ورود معلومات من تمكن حماس عن اقتياد شخصين مهمين من داخل هذه الوحدة تم نقلهم الى غزة بعد ساعتين من إنطلاق عملية طوفان الأقصى.

واختتم قائلاً :بمعنى هناك أسرار تمس الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي وعدة دول في المنطقة، منها قوائم العملاء السريون في عدة دول وقوائم الجواسيس التي تعتمد عليهم إسرائيل داخليا وخارجيا.