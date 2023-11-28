الخارجية القطرية: نسعى إلى هدنة دائمة في غزة

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_خاص

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عبّرت الخارجية القطرية عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق هدنة دائمة في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تمديد الهدنة المؤقتة بيومين إضافيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء 28 نوفمبر: “نعمل على تعزيز دور الوساطة القطرية في الوصول إلى هدنة ثم وقف دائم لإطلاق النار، ونريد ضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، مؤكدا أن “الأولوية ضمن الاتفاق للنساء والأطفال”.

أما عن مسار المفاوضات الذي تقوده قطر، قال الأنصاري إنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل عملية التفاوض.

في المقابل، قال المسؤول القطري إنه لا يمكن التحقق من عدد الأسرى المتبقين لدى حماس بعد العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم يومي الثلاثاء والأربعاء.

”كما تحدث عن تسيير جسر جوي من مطار العريش المصري إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات

وقال: “أرسلنا 27 طائرة تحمل 910 أطنان من المساعدات في إطار الجسر الجوي إلى غزة”. وخلال الأربعة أيام الأولى من الهدنة، تم إطلاق سراح 69 أسيرا لدى حماس، مقابل تحرير 150 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال، بين أطفال ونساء.

ومن المنتظر تحرير 20 إسرائيليا اليوم وغدا، مقابل 60 أسيرا فلسطينيا، في إطار تمديد الهدنة.

وتقود الدوحة المفاوضات بين حماس وحكومة الاحتلال، بمشاركة مصرية أمريكية، منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.