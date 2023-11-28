منظمة الصحة العالميّة تُحذّر من زيادة حالات الإصابة بالأمراض المعدية والإسهال بين الأطفال الخارجية القطرية: نسعى إلى هدنة دائمة في غزة الرئيس الجزائري: نرفض أيّ صفقات مشبوهة لطمس القضية الفلسطينية 3 مستشفيات فقط عاملة في شمال قطاع غزة ..وزارة الصحّة بغزّة تطالب المؤسسات الدولية بحماية المنظومة الصحية وكيلا وزارة الداخلية يبحثان مع سفراء الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية وزير الصناعة يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون المشترك في المجال التجاري ماذا قال مدرب النصر السعودي على إصابة رونالدو أمام برسيبوليس بدوري الأبطال؟ الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للرئاسي والحكومة اليمنية في مواصلتهما الانخراط البناء في جهود السلام اختتام الدورة الرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في مأرب وكيل وزير الأوقاف يلتقي محافظ لحج ويزور مكتب أوقاف المحافظة
عبّرت الخارجية القطرية عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق هدنة دائمة في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تمديد الهدنة المؤقتة بيومين إضافيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء 28 نوفمبر: “نعمل على تعزيز دور الوساطة القطرية في الوصول إلى هدنة ثم وقف دائم لإطلاق النار، ونريد ضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، مؤكدا أن “الأولوية ضمن الاتفاق للنساء والأطفال”.
أما عن مسار المفاوضات الذي تقوده قطر، قال الأنصاري إنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل عملية التفاوض.
في المقابل، قال المسؤول القطري إنه لا يمكن التحقق من عدد الأسرى المتبقين لدى حماس بعد العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم يومي الثلاثاء والأربعاء.
”كما تحدث عن تسيير جسر جوي من مطار العريش المصري إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات
وقال: “أرسلنا 27 طائرة تحمل 910 أطنان من المساعدات في إطار الجسر الجوي إلى غزة”. وخلال الأربعة أيام الأولى من الهدنة، تم إطلاق سراح 69 أسيرا لدى حماس، مقابل تحرير 150 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال، بين أطفال ونساء.
ومن المنتظر تحرير 20 إسرائيليا اليوم وغدا، مقابل 60 أسيرا فلسطينيا، في إطار تمديد الهدنة.
وتقود الدوحة المفاوضات بين حماس وحكومة الاحتلال، بمشاركة مصرية أمريكية، منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.