3 مستشفيات فقط عاملة في شمال قطاع غزة ..وزارة الصحّة بغزّة تطالب المؤسسات الدولية بحماية المنظومة الصحية

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكّد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن هناك 3 مستشفيات فقط عاملة في شمال قطاع غزة، مشدّدا على أنها غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة. وطالب القدرة، صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، بإرسال الجرحى إلى خارج القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مبيّنا أن الإمكانات المتوفّرة للإطار الطبّي محدودة للغاية ويحتاج إلى مستشفيات ميدانية كبيرة.

وكشف القدرة أن الإطار الطبّي نجح بإمكانات محليّة في تشغيل وحدة الكلى في مجمع الشفاء الطبي، مطالبا كل المؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنظومة الصحية.

وأشار القدرة إلى أن المساعدات الطبية التي وصلت إلى القطاع خلال الأيام الماضية، محدودة للغاية وغير كافية بالمرّة، مبينا أن القطاع بحاجة إلى الأدوية الخاصة بالتنفس للأطفال الخدج، مطالبا بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الطبية إلى شمال القطاع.

وقدّر المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الأضرار التي تعرّض لها القطاع الصحي جراء قصف الاحتلال تتجاوز ملايين الدولارات.