وزير الصناعة يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون المشترك في المجال التجاري

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، مع نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزّور، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجال التجاري، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وإيجاد آلية تضمن التنسيق بين رجال الأعمال والمستثمرين.

كما بحث اللقاء، سُبل تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في المنطقة، وكذا سُبل تطوير التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمشاريع المقدمة وتبادل الخبرات، وكذا تحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء مندوب اليمن الدائم لدي مكتب الأمم المتحدة في فيينا هيثم شجاع الدين.