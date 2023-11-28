ماذا قال مدرب النصر السعودي على إصابة رونالدو أمام برسيبوليس بدوري الأبطال؟

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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في أول تعليق له قال لويس كاسترو مدرب نادي النصر السعودي لكرة القدم على تعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة الفريق السعودي مع بيرسيبوليس الإيراني.

وتعادل فريق النصر مع برسيبوليس من دون أهداف في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث ضمن "العالمي" التأهل لثمن النهائي.

وتعرض النجم البرتغالي رونالدو للإصابة وترك فريقه النصر في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "الطاقم الطبي يدرس طبيعة إصابة رونالدو، وسيجري عملية الاستشفاء ليكون جاهزا للمباراة المقبلة".

وأضاف: "حينما نجهز لمباراة نبني تشكيلنا على طبيعة الخصم، ولسوء الحظ فقدنا لاعبا في أول ربع ساعة، مما أجبرنا على بذل جهد أكبر". وتابع: "تحكمنا في المباراة لكن عدد الفرص كان أقل من المباريات الماضية. قدمنا أفضل ما لدينا".

وأوضح: "رغم ذلك أنا سعيد في ظل استكمال المباراة بـ10 لاعبين"، بعد طرد علي لاجامي في الدقيقة 17. في 20 مباراة، علق المدرب البرتغالي: "هذا دليل على العمل الكبير من جانب الجميع". واستطرد: "اللاعبون فهموا أن طريق النجاح يتطلب الاستشفاء جيدا، و20 مباراة من دون هزيمة مع تعادلين يعني أننا نعمل بشجاعة واحترام".