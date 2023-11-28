الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للرئاسي والحكومة اليمنية في مواصلتهما الانخراط البناء في جهود السلام

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أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في مواصلتهما الانخراط البناء في جهود السلام الجارية.
ووفق بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، اختتم اليوم الثلاثاء كل من سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم-كمون، وسفير ألمانيا هيوبرت ياغر وسفيرة هولندا جانيت سيبن زيارة مشتركة إلى عدن.
وخلال الزيارة، التقى السفراء برئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ومسئولين كبار من وزارتي الدفاع والداخلية.
وأثنى السفراء على العمل الذي تقوم به الحكومة والهادف إلى زيادة الإيرادات واستقرار الاقتصاد ومواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحسين تقديم الخدمات في ظل ظروف بالغة الصعوبة وفي سياق إقليمي معقد جدا.
شدد السفراء على أهمية ضمان وجود بيئة تشغيلية مواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذي يساعدون اليمنيين.
كما أجرى دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي نقاشات مفيدة مع قطاع الأعمال التجارية في عدن، واطلعوا على التحديات الهائلة التي يواجهها هذا القطاع، وأكد السفراء على الدعم للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء يمن مزدهر ومستقر.
أكد رؤوساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي على دعمهم الراسخ للعمل الذي يقوم بم المبعوث الخاص للأمم المتحدة نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن.