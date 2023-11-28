اختتام الدورة الرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في مأرب

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_أحمد حوذان

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أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب، اليوم ، حفل توديع الدفعة الرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح الذين جندتهم ميليشيا الحوثية الانقلابية، وزجت بهم في الصراع المسلح واستخدمتهم كدروع بشرية.

وفي الحفل أشار وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح إلى أن استغلال الطفولة في اليمن كانت عواقبها كارثية، ولاتزال بلادنا ضمن أسوأ البلدان في هذا المجال..مشيرا إلى أن الأطفال تعرضوا للقتل والاستغلال من قبل مليشيات الحوثي المنقلبة على الدولة ومؤسساتها....معبرا عن سعادته برؤية هؤلاء الأطفال الذين سيكونون جزءا من المجتمع وصناع مستقبله.

من جانبه رحب مدير المشروع أحمد المدهش بوكيل المحافظة ومدراء مكاتب السلطة المحلية ، وممثلي مركز الملك سلمان ، وأعضاء كلستر حماية الطفل ، وجميع شركاء العمل الإنساني ، وبأولياء الأمور، والاطفال والحاضرين جميعاً.

وأشاد بالدور الكبير للسلطة المحلية في إنجاح هذا المشروع خلال عام كامل من الإشراف والمتابعة....منوها بالدور الكبير والاهتمام البالغ الذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في تمويل هذا المشروع وعمل على استمراريته منذ 5 سنوات.

كما أكد على أهمية المشروع وجودة مخرجاته ودعا السلطة المحلية بالمحافظة للسعي نحو المطالبة بمثل هذه المشاريع النوعية والانسانية.

وقال انه خلال هذا العام تم تأهيل أربع دفعات في مأرب ، كل دفعة تحوي ٢٥ طفلًا ،وبإجمالي 100 طفل ... وفي سيئون تم تأهيل 3 دفعات بعدد 75 طفلًا ،ليكون المجموع 175 طفلًا تم تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع،بعد عملية التأهيل والتدريب نفسيا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وتعليما وفنيا، وإدماجهم في المجتمع واعادتهم إلى مقاعد الدراسة.

يذكر أن المشروع بدأ برامجه في مأرب في العام 2017م،وفي نسخته الأخيرة2022م تم توسعة نشاطه، ليشمل سيئون أيضاً في محافظة حضرموت ...لينتهي المشروع في 30 نوفمبر من العام الحالي.

كما استعرض في الحفل عدد من الفقرات والعروض المصورة، لمسيرة المشروع منذ التأسيس وبرامجه وأنشطته وخططه المستقبلية.

تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والأناشيد والمسرحيات المعبرة ،نالت استحسان الحاضرين.

وفي ختام الحفل تم تكريم العاملين في المشروع تقديرا وعرفانا لمابذلوه من جهود، إضافة إلى توزيع أدوات التمكين الاقتصادي للمتأثرين من الحرب .

حضر الحفل رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور عبدالزيز الشدادي،ومدير عام مكتب العلاقات بمحافظة مارب احمدشاجرة،ومنسق المشروع بمرمز الملك سلمان لطف الغباري،وجمع من الشخصيات والمواطنين.