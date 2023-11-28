وكيل وزير الأوقاف يلتقي محافظ لحج ويزور مكتب أوقاف المحافظة

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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في إطار توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، قام وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الدكتور وضاح الشبحي، صباح اليوم، بزيارة ميدانية لمحافظة لحج. وفي المحطة الأولى للنزول الميداني التقى وكيل الوزارة الشبحي والوفد المرافق له، بمحافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله آل تركي بمقر المحافظة.

وفي اللقاء جرى مناقشة أوضاع الأوقاف في المحافظة وحالاتها وضرورة إسناد السلطة المحلية لجهود الوزارة ومكاتبها في الحفاظ على أموال وعقارات الأوقاف.

بدوره أبدى محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله آل تركي، استعداده للعمل في إطار حماية السلطة المحلية للأوقاف وحمايتها من أي خطر يهددها ؛ لتكون مخصصة فقط لما تم إيقافها. في المحطة الثانية للزيارة الميدانية، تفقد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الأوقاف، العمل في مكتب أوقاف محافظة لحج.

وخلال الزيارة ترأس الوكيل لقاء بمدير وموظفي المكتب، وأكد على أهمية الوقف والحفاظ عليه من الناحيتين الشرعية والقانونية، .

كما ناقش اللقاء أهم القضايا والعوائق التي تقف أمام عمل المكتب، وأهمية تجاوزها مع الجهات المختصة. رافق الوكيل في زيارته الميدانية للمحافظة، الشيخ جياب الردفاني الوكيل المساعد لقطاع الأوقاف والشيخ محمد عبدالعزيز مدير عام إدارة الأعيان