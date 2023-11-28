الرياض.. وزير الدفاع اليمني يلتقي السفير السعودي آل جابر

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، بالجهود الحثيثة والتدخلات التنموية الكبيرة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في كافة المجالات وفي مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، وناقش معه مستجدات الأوضاع في اليمن في ضوء مبادرة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن.

وثمن وزير الدفاع، الدعم السخي للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده للشعب اليمني على كافة المستويات والصعد.