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أسعار الصرف في عدن وصنعاء

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023‎

في عدن 

الريال السعودي: شراء: 398 بيع: 399.5

الدولار الأميركي: شراء: 1511 بيع: 1520

صنعاء 

الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 141 

الدولار الأميركي: شراء: 527 بيع: 532

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