أسعار الصرف في عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
في عدن
الريال السعودي: شراء: 398 بيع: 399.5
الدولار الأميركي: شراء: 1511 بيع: 1520
صنعاء
الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 141
الدولار الأميركي: شراء: 527 بيع: 532