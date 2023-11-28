وصول الرئيس العليمي الى دبي.. وكالة سبأ تكشف أهداف وأجندات الزيارة

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وصل الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، للمشاركة في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين الذي تنطلق اعماله الرفيعة بعد غد الخميس.

ووفق سبأ. سيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كلمة اليمن الى القمة العالمية، مستعرضاً فيها الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن، خصوصاً على سبل العيش، والموارد البيئية، والخدمات الاساسية، والبنى التحتية، والدعم الدولي المطلوب للحد من تداعياتها، وتحسين القدرات الوطنية لمواجهتها، والتنبوء بها، والتكيف المستمر مع تقلباتها.

كما سيشارك الرئيس في جلسات رفيعة لتقييم مستوى تنفيذ الالتزامات المناخية المحلية والدولية، بما في ذلك المشاركة في قمة قادة مجموعة الـ 77 والصين التي تنعقد بالتزامن مع فعاليات المؤتمر.

وسيبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد الحكومي، في تمويلات دولية لمواجهة آثار التغيرات المناخية في اليمن ضمن التزامات عالمية لدعم الدول النامية بنحو 100 مليار دولار سنوياً وفقاً لاتفاق باريس، وقمة جلاسكو .

كان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له في مطار آل مكتوم، وزير العدل الاماراتي عبدالله سلطان النعيمي، وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي.

ومؤتمر الأطراف هو اعلى سلطة دولية لصنع القرار بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، التي تجتمع سنوياً لمراجعة وتعزيز الجهود الجماعية للتصدي لآثار التغيرات المناخية في العالم ويشارك فيه اكثر من 190 دولة على مستوى القادة ورؤساء الحكومات.