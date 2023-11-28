البنتاغون يكشف الجهة المنفذة لمحاولة اختطاف السفينة الإسرائيلية في خليج عدن

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 318

كشفت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، الجهة المنفذة لمحاولة اختطاف السفينة سنترال بارك الإسرائيلية في خليج عدن أمس الاحد.

ونقلت وكالة رويترز عن “البنتاغون” قوله، اليوم الاثنين، إنه يبدو أن منفذي محاولة اختطاف السفينة التجارية في خليج عدن، هم قراصنة صوماليون وليس الحوثيون اليمنيون.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون: “مستمرون في التقييم، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هؤلاء الأفراد الخمسة صوماليون”.

وأضاف رايدر: “من الواضح أن الواقعة مرتبطة بالقرصنة”. وجاء ذلك بعد أن نفى القيادي في مليشيا الحوثي محمد البخيتي، في وقت سابق اليوم، استهداف جماعته للسفينة، متهما الولايات المتحدة باختلاقها قصة إنقاذ السفينة التجارية من أيدي مسلحين في خليج عدن.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا قد قال، في وقت سابق اليوم، إن المدمرة “ماسيون” التابعة للبحرية الأميركية استجابت، أمس الأحد، لـ”نداء استغاثة من السفينة التجارية (سنترال بارك) التي تعرضت لهجوم من قبل جهة مجهولة”.

وأشار في بيان إلى أنها تمكنت من القبض على خمسة مسلحين. كما أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، فجر الاثنين، إطلاق صاروخين باليستيين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه مدمرة أميركية بحرية في خليج عدن. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطاف السفينة، إلا أن الحكومة اليمنية اتهمت الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم.