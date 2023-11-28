قتلى وجرحى باشتباك مسلح في بيت الفقيه بالحديدة

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس/متابعات

عدد القراءات 340

سقط قتلى وجرحى الاثنين، باشتباك مسلح في مديرية بيت الفقيه الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية ، إن تبادل إطلاق نار بين قبيلتين متنازعتين على أراضي في مديرية بيت الفقية أسفر عن مقتل خمسة اشخاص واصابة أربعة اخرين، وفقا اما نقلة موقع ـ “تهامة 24”.

واوضحت المصادر إن إطلاق النار وقع امام إدارة أمن المديرية، بسبب غياب العدل والقانون والمماطلة في صدور الأحكام وإنصاف المظلومين.

هذا ولم تذكر المصادر أسماء القتلى والجرحى لكنها حملت مليشيا الحوثي المسؤولية في اراقة الدماء جراء مماطلتها في حل قضايا المواطنين بالمحافظة.