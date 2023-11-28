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استمرار تبادل الأسرى لمدة يومين بنفس بنود اتفاق التهدئة الحالي

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الاثنين 27 نوفمبر، عن التوصّل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إلى غاية الأربعاء القادم.

وكان المتحدّث باسم الخارجية القطرية في وقت سابق، قد صرّح في وقت سابق أنّ بلاده تأمل أن تؤدّي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

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