منذ بدء العدوان: ارتقاء 15 ألف شهيد بينهم أكثر من 6150 طفلا

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، مساء الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد، وذلك بعد انتشال العشرات منهم من تحت الأنقاض أو دفنهم بعد إخلاء جثامينهم من الشوارع.

وقال مكتب الإعلام الحكومي، في بيان، “زاد عدد الشهداء حتى مساء اليوم عن 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، حيث تم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض أو تم دفنهم بعد إخلاء جثامينهم من الشوارع أو استشهدوا متأثرين بجراحهم”، وفق عربي 21.

وأضاف أنّه ما زال قرابة 7 آلاف مفقود إمّا تحت الأنقاض وإمّا أنّ مصيرهم ما زال مجهولا، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 207، من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 26 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 70 صحفيا في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية، حسب البيان. وفاق عدد الإصابات 36 ألف، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرّضت لهدم كلي قرابة 50 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 240 ألف وحدة سكنية تعرّضت للهدم الجزئي. وعلى مدار الساعات الماضية أدارت كلّ من قطر ومصر، اتصالات مكثّفة بالتنسيق مع واشنطن لبحث تمديد الهدنة الإنسانية، وفق شروط يطالب بها كل من الاحتلال الإسرائيلي، وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأفادت حركة حماس أنّ شروط التمديد ستعتمد على تطبيق البنود نفسها في عملية التبادل الحالية، حيث سيفرج الاحتلال عن ثلاثة أسرى فلسطينيين، مقابل كلّ محتجز من قطاع غزة.

وكان رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو، قد أكّد في وقت سابق أنّ شروط التمديد للهدنة، ستكون بناء على معادلة الإفراج عن 10 محتجزين عن كل يوم إضافي من وقف إطلاق النار.