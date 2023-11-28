مباحثات يمنية أمريكية بريطانية حول تطورات الأوضاع في اليمن

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم الإثنين، في لقائين منفصلين مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفان دوجاريك والملحق العسكري ستيورس بيبلز، والسفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف والملحق العسكري جوناثان فريم تطورات الأوضاع في اليمن.

وجدد وزير الدفاع خلال اللقائين التحذير من خطورة تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية لطرق الملاحة البحرية وخطوط إمداد الطاقة العالمي من خلال أعمال القرصنة واستهداف السفن، مؤكدا ان هذه الحماقات التي أقدمت عليها المليشيات نتيجة لتساهل المجتمع الدولي مع تحذيراتنا المستمرة.

وأكد الوزير الداعري استمرار النظام الإيراني في مد المليشيات الحوثية بالأسلحة لتنفيذ مخططاته في زعزعة أمن واستقرار المنطقة بالتعاون والتنسيق مع تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

من جانبه أكد السفير الأمريكي والسفيرة البريطانية دعم بلاديهما لجهود احلال السلام والتوصل الى حل شامل للصراع في اليمن. حضر اللقاءان مدير ديوان وزارة الدفاع اللواء الركن علي محسن الحارثي والملحق العسكري لبلادنا في الرياض العميد الركن يحيى الوعيل.