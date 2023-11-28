صحيفة تؤكد تعثر انعقاد مشاورات الاسرى في الأردن لهذا السبب

الثلاثاء 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ما

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اكدت صحيفة إماراتية، تعثر انعقاد مفاوضات الاسرى بين الأطراف اليمنية والتي كان مقرراً انعقادها أمس في العاصمة الأردنية عمّان.

وكان من المقرر بدء جولة جديدة من المفاوضات، بانعقاد اجتماع تمهيدي يوم السبت، في العاصمة الأردنية عمّان، وبدء المفاوضات يوم الأحد، قبل أن تعثره وتأجيله إلى موعد غير محدد.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر حكومية قولها: أن المملكة الأردنية اعتذرت عن استضافة هذه الجولة وبالذات ممثلي ميليشيا الحوثي، وأبلغت هذا القرار مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبرغ الذي بدأ وضع ترتيبات جديدة لعقد هذه المفاوضات في مكان آخر.

وأوضحت المصادر أن مكتب المبعوث الأممي أبلغ الأطراف اليمنية أنه سيحدد موعداً بديلاً لانعقاد الجولة التي ستكرس لإتمام صفقة كان قد اتفق بشأنها في مطلع هذا العام للإفراج عن نحو 900 من أسرى الطرفين، بدلاً من أكثر من ألفي أسير كان اتفق بشأنهم العام الماضي إلا أن تنفيذ ذلك تعثر بعد أن رفض الحوثيون السماح للجانب الحكومي بزيارة المعتقلين لديه، وفق صحيفة البيان.

ولم يفصح مكتب المبعوث الأممي إلى أسباب تأجيل انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات، مؤكداً أنه “سيعمل على تيسير المحادثات بين الطرفين بغرض الوصول إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى الجانبين