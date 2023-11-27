الإثنين 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس/متابعات

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وفد يمني حكومي يشارك في الدورة (33) للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بلندن وكالات27 نوفمبر، 2023 9:36 م وفد يمني حكومي يشارك في الدورة (33) للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بلندن برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، شارك وفد يمني حكومي في الدورة (33) لمؤتمر الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية “IMO” بمقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023م…

وضم الوفد المشارك كل من سفير بلادنا في المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانىء البحر العربي المهندس سالم باسمير، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، وسكرتير اول بسفارة بلادنا في المملكة بدر الدهولي.

وفي افتتاح أعمال المؤتمر ،رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد كيتاك ليم، بكلمته بالحاضرين من الوزراء واصحاب السعادة والمراقبين والمشاركين عن بعد، مستعرضاً الجهود التي بذلتها المنظمة البحرية الدولية، وماتحقق خلال فترة السنتين الماضية، وسلط الضوء على إنجازات المنظمة خلال هذه الفترة، بما في ذلك اعتماد استراتيجية المنظمة البحرية الدولية للغازات الدفيئة لعام 2023م…

وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية،على الحاجة إلى إزالة الكربون ورقمنة الشحن في السنوات المقبلة، وما يواجه كوكب الأرض ومحيطاته والبشرية من تهديدات خطيرة ناجمة عن التلوث وتغير المناخ وعدم الاستقرار الجيوسياسي والتحديات الإقتصادية التي يفرضها ارتفاع التضخم، وأهمية الشحن في تسهيل التجارة العالمية ونقل السلع الأساسية عبر القارات، والتركيز نحو مستقبل خالٍ من الكربون والرقمنه في المجال البحري…

وجرى في الاجتماع، انتخاب بالإجماع من قبل الوفود المشاركة لسمو الأمير خالد بندر بن سلطان سفير المملكة العربية السعودية رئيسا للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية وانتخاب نائبين للرئيس ورؤساء اللجنتين الأساسية من لجان المنظمة… هذا ومن المقرر استمرار عقد الجلسات لمناقشة الكثير من الموضوعات وانتخاب مجموعة من الدول لعضوية مجلس المنظمة في الفئات أ ،ب ، ج خلال جلسات الايام القادمة، والمقرر استمرار الاجتماعات حتى يوم الخامس من ديسمبر القادم…