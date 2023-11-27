مليشيا الحوثي تستقطع مبالغ مالية كبيرة من الحوالات المالية الخارجية المرسلة بالدولار

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كشفت مصادر مصرفية في العاصمة المختطفة صنعاء، عن قيام مليشيا الحوثي باستقطاع مبالغ مالية كبيرة من الحوالات المالية المُرسلة بالدولار الأمريكي.
وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي تقتطع ما لا يقل عن 16 دولار من كل حوالة مقدارها 1000 دولار، مقابل إعطاء المستفيد دولارات "زرقاء".
وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي تجبر المستفيدين على تسلم تحويلاتهم بالدولار الأبيض (قيمته أقل من الأزرق) أو مايوازي قيمته باليمني، أو صرفها مقابل السعودي بمبلغ 3.75 للدولار الواحد بينما سعرها الحقيقي في السوق اليمنية 3.82 للدولار.
وقال علي التويتي أحد المدونين اليمنيين على وسائل التواصل الاجتماعي والمهتم بسوق الصرف، إن البنك المركزي في صنعاء (خاضع للحوثيين) يجبر المستفيدين في صنعاء من الحوالات الخارجية على خصم مبلغ 16 دولار عن كل 1000 دولار أو صرفها بأقل من سعرها.
وقال أستاذ العلوم المالية والمصرفية في جامعة عمران د. عبدالواسع الدقاف إن الاختلالات في سوق الصرف وسعر التحويل بالعملة المحلية والأجنبية التي كانت في المناطق المحررة انتقلت إلى صنعاء كما هو متوقع.
وكانت مليشيا الحوثي، قد أحدثت انقساماً في العملة اليمنية بعد رفضها تداول الطبعات الجديدة للبنك المركزي في عدن منذ نقله في 2016، ما أدى إلى تباين في قيمتها.