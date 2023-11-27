الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 250 يمني خلال الأسبوع الفائت

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، نزوح أكثر من 250 فردا في اليمن خلال الأسبوع الفائت.
وقالت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، رصدت نزوح 42 أسرة يمثلون (252 فرداً) خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري.
وذكرت أن الأسر النازحة استقرت في الحديدة بواقع (26 أسرة نشأت من داخل المحافظة)، ومأرب بواقع (10 أسر نشأت من داخل المحافظة والحديدة)، وتعز بواقع (5 أسر نشأت من الحديدة وحضرموت).
وبحسب إحصائيات المنظمة، بلغ إجمالي عدد النازحين من 1 يناير إلى 25 نوفمبر 2023، ارتفع إلى 9,571 أسرة، يمثلون (57,426 فردًا).