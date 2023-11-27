الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني كامل في غزة

الإثنين 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الحوار الذي أدى إلى (الهدنة الإنسانية) الحالية لمدة 4 أيام في قطاع غزة، يجب أن يستمر ويتحول إلى وقف "إنساني كامل (لإطلاق النار).

وبحسب بيان لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، "، اليوم الإثنين، أكد غوتيريش أن "الهدنة في قطاع غزة، سمحت بدخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك شمالها، الجزء الذي تم عزله إلى حد كبير منذ أسابيع".

وشدد على أن المساعدات "لا تكاد تلبي الاحتياجات الهائلة لـ 1.7 مليون نازح"، محذرا من أن "الكارثة الإنسانية" تتفاقم يوما بعد يوم.

كما جدد غوتيريش دعوته لـ"لإفراج عن المحتجزين المتبقين فورا ودون قيد أو شرط، وحث جميع الدول على استخدام نفوذها لإنهاء هذا (الصراع المأساوي)".

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الإثنين، عن "التوصل إلى اتفاق لتمديد (الهدنة الإنسانية) ليومين إضافيين في غزة".

وقالت الخارجية القطرية إن ذلك التمديد أتى "في إطار الوساطة المستمرة" بين قطر والمقاومة الفلسطينية.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.