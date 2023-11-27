الاعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

الإثنين 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

وقالت الخارجية القطرية إن ذلك التمديد أتى "في إطار الوساطة المستمرة" بين قطر والمقاومة الفلسطينية.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.