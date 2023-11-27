تقارير حكومية: نصف أطفال اليمن لم يلتحقوا بالمدارس و 49 في المائة دون سن الخامسة يُعانون من التقزم الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني كامل في غزة نص رسالة المحتجزة الإسرائيلية إلى مجاهدي كتائب القسام التي أغضبت الكيان الصهيوني الاعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة عاصفة إلكترونية واسعة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني خطر الصراع المسلح على الأطفال في ندوة توعوية بجامعه اقليم سبأ مأرب وزير خارجية الصين يترأس جلسة لمجلس الأمن سعيا لوقف إطلاق النار بغزة وزير الأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك مع شيخ الأزهر الشريف مباحثات يمنية صينية تناقش مستجدات الأوضاع في اليمن وتصعيد المليشيا بالقرصنة البحرية الخميس والسبت القادمين إجازة رسمية
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.
وقالت الخارجية القطرية إن ذلك التمديد أتى "في إطار الوساطة المستمرة" بين قطر والمقاومة الفلسطينية.
وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.