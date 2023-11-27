خطر الصراع المسلح على الأطفال  في ندوة توعوية بجامعه اقليم سبأ مأرب

الإثنين 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_أحمد حوذان

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أقيمت اليوم في محافظة مأرب ندوة توعوية بجامعه اقليم سبأ تحت عنوان ظاهرتي تجنيد الأطفال ، وتسرب الاطفال من التعليم،استهدفت طلاب وطالبات الجامعة.

وركزت الندوة التي تأتي ضمن برنامج التوعية المجتمعية، نظمهامشروع إعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقا بالنزاع المسلح على ثلاثة محاور:

استعرض في المحور الأول الدكتور مهيوب المخلافي الآثار النفسية على الأطفال المرتبطين سابقا بالنزاع المسلح.

الدكتور عمار البخيتي في المحور الثاني تحدث فيه عن ظاهرة تجنيد الأطفال ، الأسباب والآثار، والوضع القانوني لهذه الظاهرة. بينما المحور الثالث والذي قدمه الدكتور .

مطهر البرطي تناول ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم، الأسباب والآثار. الدكتور أحمد المدهش مدير المشروع، صرح أن هذه الندوة تأتي كاختتام لبرنامج التوعية المجتمعية الذي بدأ منذ عدة أشهر.

يذكر أنه تم خلال الفترة السابقة استهداف طلاب الثانوية، والكادر التربوي والإداري في عدة مدارس في مأرب وسيئون ، كما تم عقد جلسات توعوية في مخيمات النازحين، كما تم بث فلاشات إذاعية وحلقات حوارية في عدة قنوات فضائية وإنتاج فلم توعوي في هذا الجانب .

تخلل الندوة عدد من النقاشات طالبت إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال النازحين في مدينة مأرب، الذين غادروا مناطقهم هربا من بطش المليشيات المسلحة والذي ترك أثرا كبيرا على نفوسهم وأثر على صحتهم وسلوكياتهم و على مستوى تحصيلهم العلمي.

ودعت الندوة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال النازحين في مدينة مأرب، الذين غادروا مناطقهم هربا من بطش المليشيات المسلحة والذي ترك أثرا كبيرا على نفوسهم وأثر على صحتهم وسلوكياتهم و على مستوى تحصيلهم العلمي.