عاصفة إلكترونية واسعة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني خطر الصراع المسلح على الأطفال في ندوة توعوية بجامعه اقليم سبأ مأرب وزير خارجية الصين يترأس جلسة لمجلس الأمن سعيا لوقف إطلاق النار بغزة وزير الأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك مع شيخ الأزهر الشريف مباحثات يمنية صينية تناقش مستجدات الأوضاع في اليمن وتصعيد المليشيا بالقرصنة البحرية الخميس والسبت القادمين إجازة رسمية رواية خفر السواحل اليمنية حول ما حدث لسفينة النفط المختطفة وكيف تم تحريرها ما علاقة تركيا بسفينة النفط التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن؟ اليمن تطلع من الصين تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل بيان للقيادة المركزية الأمريكية وأين سقطت صواريخ الحوثيين؟
أقيمت اليوم في محافظة مأرب ندوة توعوية بجامعه اقليم سبأ تحت عنوان ظاهرتي تجنيد الأطفال ، وتسرب الاطفال من التعليم،استهدفت طلاب وطالبات الجامعة.
وركزت الندوة التي تأتي ضمن برنامج التوعية المجتمعية، نظمهامشروع إعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقا بالنزاع المسلح على ثلاثة محاور:
استعرض في المحور الأول الدكتور مهيوب المخلافي الآثار النفسية على الأطفال المرتبطين سابقا بالنزاع المسلح.
الدكتور عمار البخيتي في المحور الثاني تحدث فيه عن ظاهرة تجنيد الأطفال ، الأسباب والآثار، والوضع القانوني لهذه الظاهرة. بينما المحور الثالث والذي قدمه الدكتور .
مطهر البرطي تناول ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم، الأسباب والآثار. الدكتور أحمد المدهش مدير المشروع، صرح أن هذه الندوة تأتي كاختتام لبرنامج التوعية المجتمعية الذي بدأ منذ عدة أشهر.
يذكر أنه تم خلال الفترة السابقة استهداف طلاب الثانوية، والكادر التربوي والإداري في عدة مدارس في مأرب وسيئون ، كما تم عقد جلسات توعوية في مخيمات النازحين، كما تم بث فلاشات إذاعية وحلقات حوارية في عدة قنوات فضائية وإنتاج فلم توعوي في هذا الجانب .
تخلل الندوة عدد من النقاشات طالبت إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال النازحين في مدينة مأرب، الذين غادروا مناطقهم هربا من بطش المليشيات المسلحة والذي ترك أثرا كبيرا على نفوسهم وأثر على صحتهم وسلوكياتهم و على مستوى تحصيلهم العلمي.
ودعت الندوة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال النازحين في مدينة مأرب، الذين غادروا مناطقهم هربا من بطش المليشيات المسلحة والذي ترك أثرا كبيرا على نفوسهم وأثر على صحتهم وسلوكياتهم و على مستوى تحصيلهم العلمي.