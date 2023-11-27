مباحثات يمنية صينية تناقش مستجدات الأوضاع في اليمن وتصعيد المليشيا بالقرصنة البحرية الخميس والسبت القادمين إجازة رسمية رواية خفر السواحل اليمنية حول ما حدث لسفينة النفط المختطفة وكيف تم تحريرها ما علاقة تركيا بسفينة النفط التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن؟ اليمن تطلع من الصين تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل بيان للقيادة المركزية الأمريكية وأين سقطت صواريخ الحوثيين؟ تصعيد غير مسبوق قد يفجر الحرب في لا حظات ..عودة التوتر بين الكوريتين بعد سنوات من التوقف إسرائيل تسلمت قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم بالمرحلة الرابعة من صفقة التبادل غياب وفرار 2000 جندي.. حدث يقلق إسرائيل لم تشهده منذ 1948 صفعة قوية وفضيحة مخزية لإسرائيل ..في تسليم القسام للأسرى وسط غزة
بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم الإثنين، مع القائم بأعمال سفارة الصين تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل جهود تحقيق السلام وتعنت الحوثيين وتصعيدها في أعمال القرصنة البحرية وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وتطلع وزير الدفاع إلى تعزيز التعاون في جوانب التدريب والتأهيل لمنتسبي القوات المسلحة بما يسهم برفد المؤسسة العسكرية بالكفاءات والكوادر المؤهلة في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد القائم بالأعمال الصيني وقوف بلاده إلى جانب اليمن وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.