مباحثات يمنية صينية تناقش مستجدات الأوضاع في اليمن وتصعيد المليشيا بالقرصنة البحرية

الإثنين 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_خاص

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بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم الإثنين، مع القائم بأعمال سفارة الصين تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل جهود تحقيق السلام وتعنت الحوثيين وتصعيدها في أعمال القرصنة البحرية وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وتطلع وزير الدفاع إلى تعزيز التعاون في جوانب التدريب والتأهيل لمنتسبي القوات المسلحة بما يسهم برفد المؤسسة العسكرية بالكفاءات والكوادر المؤهلة في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الصيني وقوف بلاده إلى جانب اليمن وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.