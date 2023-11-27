الخميس والسبت القادمين إجازة رسمية

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة عدن، يوم الخميس القادم إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بمناسبة الذكرى الـ٥٦ لعيد الاستقلال الوطني الـ٣٠ نوفمبر المجيدة .
وقالت الوزارة "إن التعميم يأتي استناداً إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية"، متقدمة بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات للقيادة السياسية ولكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
ويتوقع ان تعلن صنعاء يوم السبت القادم اجازة رسمية تعويضا عن يوم الخميس الذي هو يوم الاجازة الاسبوعية.