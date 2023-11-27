اليمن تطلع من الصين تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل

الإثنين 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم في الرياض مع القائم بأعمال سفارة الصين في اليمن تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام وتعنت مليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها في أعمال القرصنة البحرية وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وتطلع وزير الدفاع الى تعزيز التعاون في جوانب التدريب والتأهيل لمنتسبي القوات المسلحة بما يسهم برفد المؤسسة العسكرية بالكفاءات والكوادر المؤهلة في مختلف المجالات.

من جانبه اكد القائم بالأعمال الصيني وقوف بلاده الى جانب اليمن وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.