الخميس والسبت القادمين إجازة رسمية رواية خفر السواحل اليمنية حول ما حدث لسفينة النفط المختطفة وكيف تم تحريرها ما علاقة تركيا بسفينة النفط التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن؟ اليمن تطلع من الصين تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل بيان للقيادة المركزية الأمريكية وأين سقطت صواريخ الحوثيين؟ تصعيد غير مسبوق قد يفجر الحرب في لا حظات ..عودة التوتر بين الكوريتين بعد سنوات من التوقف إسرائيل تسلمت قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم بالمرحلة الرابعة من صفقة التبادل غياب وفرار 2000 جندي.. حدث يقلق إسرائيل لم تشهده منذ 1948 صفعة قوية وفضيحة مخزية لإسرائيل ..في تسليم القسام للأسرى وسط غزة الكشف عن تفاصيل جديدة في الهجوم ثاني تعرضت له حاملة الطائرات الأمريكية قرب مضيق هرمز
ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم في الرياض مع القائم بأعمال سفارة الصين في اليمن تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام وتعنت مليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها في أعمال القرصنة البحرية وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وتطلع وزير الدفاع الى تعزيز التعاون في جوانب التدريب والتأهيل لمنتسبي القوات المسلحة بما يسهم برفد المؤسسة العسكرية بالكفاءات والكوادر المؤهلة في مختلف المجالات.
من جانبه اكد القائم بالأعمال الصيني وقوف بلاده الى جانب اليمن وقيادته السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.