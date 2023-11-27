بيان للقيادة المركزية الأمريكية وأين سقطت صواريخ الحوثيين؟

الإثنين 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت القيادة المركزية في القوات الأمريكية، الاثنين، إن صاروخين باليستيين أطلقا، فجر اليوم، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، باتجاه المنطقة التي كانت فيها مدمرة أمريكية في خليج عدن.

وأكدت القيادة المركزية، في بيان، أن الصاروخين سقطا في خليج عدن على مسافة تبعد قرابة 10 أميال بحرية من المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماسون" والسفينة التجارية "سنترال بارك" التي تعرضت، أمس الأحد، لمحاولة سطو من قبل مسلحين.

وأشارت القيادة المركزية إلى عدم وقوع خسائر أو أضرار في السفينتين.

والمدمرة ماسون هي جزء من المجموعة المرافقة لحاملة الطائرات "أيزنهاور"، وكانت تستجيب لنداء استغاثة من قبل السفينة "سنترال بارك" وقت السيطرة عليها من قبل مسلحين.

من جانبها نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن ما حدث بخليج عدن من هجوم باليستي، جاء إثر إفشال البحرية الأمريكية اختطاف الناقلة "بارك" واعتقال 5 مسلحين.

وأشاروا إلى أن البنتاغون ينظر إلى هذه الحادثة على أنها "تصعيد كبير في تهديدات الحوثيين".

وأمس الأحد، استجابت المدمرة "ماسون" بالتعاون مع سفن للحلفاء وطائرات حربية لنداء استغاثة من السفينة التجارية "سنترال بارك" التي تعرضت لهجوم من جهة مجهولة، حسبما ذكرت القيادة المركزية.

وذكرت أن تلك القوات طالبت المسلحين على متن السفينة بالإفراج عنها، وقام على إثر ذلك خمسة مسلحين بالنزول من السفينة وحاولوا الهرب على متن قارب صغير قبل أن يستسلموا بعد أن لاحقتهم المدمرة "ماسون".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "إن أمن المجال البحري ضروري للاستقرار الإقليمي"، مضيفاً: "سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية".

بدورها قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن حاملة الطائرات "أيزنهاور" عبرت مضيق هرمز ووصلت لمياه الخليج العربي "لدعم مهام قيادتنا".

وأوضحت أن "أيزنهاور" ستقوم بدوريات بمياه الخليج العربي لضمان حرية الملاحة في ممرات مائية رئيسية.

وأشارت إلى أنها "ستقوم بدوريات بمياه الخليج العربي لضمان حرية الملاحة في ممرات مائية رئيسية".

وفي وقت سابقٍ أمس، احتجز مسلحون مجهولون الناقلة "سنترال بارك" المحملة بحمض الفوسفوريك في خليج عدن، وهي ناقلة تابعة لشركة مرتبطة بـ "إسرائيل" قبالة سواحل اليمن، بعد حوادث مماثلة على نفس طريق الشحن.

وسابقاً هددت مليشيا الحوثي بمهاجمة السفينة في حال لم تحول مسارها باتجاه ميناء الحديدة.

والجمعة الماضية، تعرضت سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم في المحيط الهندي بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع.

وجاء الهجوم بعد نحو أسبوع على إعلان مليشيا الحوثي، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، وقالوا إن ذلك هو رد على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة.