مليشيا الحوثي الإرهابية تصفي الاسير الثالث من منتسبي الجيش في اقل من شهر مليشيا الحوثي الإرهابية تصفي الاسير الثالث من منتسبي الجيش في اقل من شهر الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم إجازة رسمية مشاورات أمريكية قطرية لتمديد الهدنة في غزة أشاد بالمقاومة الفلسطينية.. حزب الإصلاح يجدد التمسك بالسلام في إطار المرجعيات الثلاث مليشيا الحوثي تعلن مصرع اثنين من ضباطها في مواجهات مع القوات الحكومية برنامج الغذاء العالمي يزف خبر صادم لليمنيين المليشيات تخصص قرابة 100 مليون دولار للاحتفال بفعاليات تمجّد قتلاها انطلاق أكبر حملة مقاطعة في التاريخ ضد العلامات التجارية الإسرائيلية في تركيا صحيفة عبرية تتحدث عن إنتصار حماس وتؤكد :إسرائيل لن تصل إلى أهدافها
توفي أسير تحت التعذيب في أحد سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، في العاصمة المختطفة صنعاء.
وأفادت مصادر حقوقية بأن الجندي الأسير "حسن علي البتينة"، البالغ من العمر 26 عامًا، المنتمي إلى محافظة ريمة، توفي- أمس السبت- جراء التعذيب الجسدي والنفسي في سجن للحوثيين بصنعاء، لافتة إلى أنه تم أسر البتينة المنتسب للمنطقة العسكرية السابعة، أثناء مواجهات مع الحوثي في جبهة ماس غرب مأرب بتاريخ 11 نوفمبر 2020.
وأوضحت أن وفاة الجندي الأسير البتينة، هي الثالثة التي تشهدها سجون الحوثيين في أقل من شهر، بعد وفاة الجندي الأسير "محمد أحمد وهبان" في 14 من الشهر الجاري، والمختطف (عزالدين صالح محمد الحبجي- 28 عامًا) مطلع نوفمبر الجاري.
وكانت إحصائية رسمية أكدت توثيق أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي، من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في سجون المليشيا منذ انقلابها في 2014