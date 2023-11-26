الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم إجازة رسمية مشاورات أمريكية قطرية لتمديد الهدنة في غزة أشاد بالمقاومة الفلسطينية.. حزب الإصلاح يجدد التمسك بالسلام في إطار المرجعيات الثلاث مليشيا الحوثي تعلن مصرع اثنين من ضباطها في مواجهات مع القوات الحكومية برنامج الغذاء العالمي يزف خبر صادم لليمنيين المليشيات تخصص قرابة 100 مليون دولار للاحتفال بفعاليات تمجّد قتلاها انطلاق أكبر حملة مقاطعة في التاريخ ضد العلامات التجارية الإسرائيلية في تركيا صحيفة عبرية تتحدث عن إنتصار حماس وتؤكد :إسرائيل لن تصل إلى أهدافها شاهد..القسام تغضب الكيان الصهيوني بظهور مفاجئ وسط مدينة غزة خلال تسليم المفرج عنهم للنساء فقط.. 9 حيل لتعزيز نموّ الرموش بسرعة كبيرة
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الخميس القادم 30 نوفمبر 2023م، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر المجيد.
وأوضحت الوزارة، في تعميم صادر عنها، اليوم الاحد أن ذلك، يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
ورفعت وزارة الخدمة المدنية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلةً برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.