الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم إجازة رسمية

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الخميس القادم 30 نوفمبر 2023م، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر المجيد.

وأوضحت الوزارة، في تعميم صادر عنها، اليوم الاحد أن ذلك، يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

ورفعت وزارة الخدمة المدنية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلةً برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.