مشاورات أمريكية قطرية لتمديد الهدنة في غزة

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نقلت قناة “سي بي إس” الأمريكية مساء الأحد 26 نوفمبر، عن مسؤول بالبيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن سيتحدث اليوم الأحد إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

من المنتظر أن تتناول المحادثة الهاتفية مسار التهدئة في قطاع غزة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين في يومها الثالث.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت، أن هناك احتمالا لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين الكيان المحتل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وكان رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد صرح في وقت سابق للقناة الأمريكية، بأن الأمور تسير حتى الآن في الاتجاه الصحيح في ما يخص الهدنة في قطاع غزة، مشيرا إلى العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية.

وأضاف رئيس الوزراء القطري: “نأمل في إمكانية تمديد الهدنة إذا تمكنت حماس من تقديم قائمة بمزيد من الرهائن ليُفرَج عنهم.

يأتي ذلك وسط اجتماع مرتقب لمجلس الحرب بحكومة الاحتلال لمناقشة إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية أن “مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة، بالتزامن مع الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى”.