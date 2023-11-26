الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم إجازة رسمية مشاورات أمريكية قطرية لتمديد الهدنة في غزة أشاد بالمقاومة الفلسطينية.. حزب الإصلاح يجدد التمسك بالسلام في إطار المرجعيات الثلاث مليشيا الحوثي تعلن مصرع اثنين من ضباطها في مواجهات مع القوات الحكومية برنامج الغذاء العالمي يزف خبر صادم لليمنيين المليشيات تخصص قرابة 100 مليون دولار للاحتفال بفعاليات تمجّد قتلاها انطلاق أكبر حملة مقاطعة في التاريخ ضد العلامات التجارية الإسرائيلية في تركيا صحيفة عبرية تتحدث عن إنتصار حماس وتؤكد :إسرائيل لن تصل إلى أهدافها شاهد..القسام تغضب الكيان الصهيوني بظهور مفاجئ وسط مدينة غزة خلال تسليم المفرج عنهم للنساء فقط.. 9 حيل لتعزيز نموّ الرموش بسرعة كبيرة
نقلت قناة “سي بي إس” الأمريكية مساء الأحد 26 نوفمبر، عن مسؤول بالبيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن سيتحدث اليوم الأحد إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
من المنتظر أن تتناول المحادثة الهاتفية مسار التهدئة في قطاع غزة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين في يومها الثالث.
وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت، أن هناك احتمالا لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين الكيان المحتل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وكان رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد صرح في وقت سابق للقناة الأمريكية، بأن الأمور تسير حتى الآن في الاتجاه الصحيح في ما يخص الهدنة في قطاع غزة، مشيرا إلى العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية.
وأضاف رئيس الوزراء القطري: “نأمل في إمكانية تمديد الهدنة إذا تمكنت حماس من تقديم قائمة بمزيد من الرهائن ليُفرَج عنهم.
يأتي ذلك وسط اجتماع مرتقب لمجلس الحرب بحكومة الاحتلال لمناقشة إمكانية تمديد الهدنة في غزة.
ونقلت القناة 12 العبرية أن “مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة، بالتزامن مع الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى”.