أشاد بالمقاومة الفلسطينية.. حزب الإصلاح يجدد التمسك بالسلام في إطار المرجعيات الثلاث

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أكدت الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للاصلاح بأن الاعتداءات المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي، هي تأكيد على عدم رغبتها في السلام المستدام وانسياقها خلف أجندة لا تخدم السلام والأمن والاستقرار لليمن ولا محيطه العربي والإقليمي.
جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري اليوم السبت، برئاسة الأمين العام المساعد، الأستاذ شيخان الدبعي.
وفي الاجتماع عرضت مختلف الدوائر أعمالها خلال الفترة الماضية، كما ناقش الاجتماع العديد من القضايا على المستوى الوطني، ووقف على مستجدات الأوضاع السياسية حسب ماذكر موقع الصحوة نت.
وشددت على التمسك بالرؤية الوطنية للقوى السياسية اليمنية، من أجل سلام عادل وشامل ومستدام، ينطلق من المرتكزات والمرجعيات المقرة، الوطنية والإقليمية والدولية ويحفظ المركز القانوني للدولة، بما يؤدي إلى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.
وجددت الأمانة العامة للإصلاح التأكيد، على أن نائب رئيس دائرة الاعلام والثقافة، عدنان العديني، هو المتحدث الرسمي للحزب، داعية وسائل الإعلام إلى استقاء مواقف الحزب من مؤسساته الرسمية فقط كونها المعبرة عن مواقف الحزب وآماله وتطلعاته ومواقفه السياسية
وأشادت الأمانة العامة للإصلاح بالمقاومة الفلسطينية الباسلة، في مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم وادانت الاعتداءات المستمرة من قبل الكيان الصهيوني على قطاع غزة، والضفة الغربية والعديد من المدن والبلدات في الأراضي المحتلة.
وجددت إدانتها لجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الغاصب، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وجرائم الإبادة الجماعية، مشيداً بصمود شعب فلسطين بجميع فصائله وقواه السياسية الحية.