مليشيا الحوثي تعلن مصرع اثنين من ضباطها في مواجهات مع القوات الحكومية

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، مقتل اثنين من جنودها يحملون رتبا عسكرية، في مواجهات مع القوات الحكومية.

وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إنه جرى اليوم في صنعاء تشييع جثامين ضابطين، أحدهما يكمل رتبة عقيد والآخر رتبة رائد.

وذكرت أنهم قتلوا وهم يؤدون واجبهم، في إشارة إلى أنهم سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أن مكان وزمان مقتلهما.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهات مختلفة، منها في مارب وتعز والضالع.