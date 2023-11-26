برنامج الغذاء العالمي يزف خبر صادم لليمنيين

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) إيقاف توزيع المساعدات الإنسانية في جميع المحافظات اليمنية؛ بسبب نفاد التمويلات التي يتحصل عليها البرنامج لتسيير أنشطته الإغاثية.

وبحسب مصادر إغاثية عاملة في البرنامج بصنعاء، فإن مدير برنامج الغذاء العالمي السيد ديفيد بيزلي، وجه رسالة إلى جميع موظفيه في الجمهورية اليمنية، أبلغهم فيها بقرار وقف المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن سواء النقدية أو الغذائية.

وقالت المصادر، إن الرسالة بررت أن سبب هذا القرار يعود إلى نفاد تمويلات المانحين التي كانت تسير أنشطة البرنامج خلال العام 2023. وعدم تحصل البرنامج على أي تمويلات إضافية من قبل الدول والجهات المانحة.