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شاهد..القسام تغضب الكيان الصهيوني بظهور مفاجئ وسط مدينة غزة خلال تسليم المفرج عنهم

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - الجزيرة نت
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ظهر عناصر من كتائب عز الدين القسام وسط مدينة غزة في استعراض للقوة رافق تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين المفرج عنهم ضمن بنود اتفاق الهدنة السارية في قطاع غزة.

وقال الصحفي في قناة الجزيرة إسماعيل الغول بإن عملية تسليم المحتجزين تمت في قلب مدينة غزة وبحضور جماهيري وبسهولة تامة، وأشار إلى أن عمنلية التسليم لم يعلن عنها مسبقا وكان ظهور عناصر القسام مفاجأ.

 

 وتحدث الغول عن قيام عناصر كتائب القسام باستعراض قوة خلال التسليم.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق أنها سلمت مساء اليوم الأحد الصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و3 محتجزين تايلنديين وروسيًّا ضمن المرحلة الثالثة لتبادل الأسرى في ثالث يوم للهدنة الإنسانية التي تستمر إلى غاية غد الاثنين.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، فمن المقرر أن يتم اليوم الإفراج عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

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