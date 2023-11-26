للنساء فقط.. 9 حيل لتعزيز نموّ الرموش بسرعة كبيرة

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تكون المستحضرات التي تعتني بالرموش عادةً غنيّة بمكوّنات مثل الأرجينين، والفيتامينB5، وحمض الهيالورونيك. وهي تأخذ شكل محاليل تُطبّق يومياً على الرموش لتجعلها أكثر طولاً وتقوّساً، أما فيما يتعلّق بتعزيز كثافتها بشكل طبيعي فيُنصح بالاستعانة بأحد الحيل التالية:1- زيت الزيتون

يتمتّع هذا الزيت بفوائد تجميليّة مُتعدّدة، أما في مجال العناية بالرموش فهو يُعزّز نموّها ويُرطّبها كما يزيد لمعانها. للاستفادة من خصائصه، يكفي تغميس فرشاة ماسكارا نظيفة بالقليل من زيت الزيتون ثم تمريرها على الرموش. يمكن استعمال هذه الحيلة مرتين أو ثلاثة أسبوعياً كما يمكن استبدال زيت الزيتون بزيت الأرغان.2- زيت الفيتامين E

يتميّز بفعاليته في مجال تقويّة الشعر وتعزيز نموّه، وهو يتمتّع بالمفعول نفسه على الرموش، ويُنصح بتطبيقه بواسطة عود قطني أو فرشاة ماسكارا نظيفة مرتين أو ثلاثة أسبوعياً.3- فرشاة الرموش

تكون هذه الآداة مزوّدة بفرشاة من جانب ومشط من جانب آخر، وهي تُستعمل للحواجب والرموش على السواء. تكمن فائدتها في إزالة الشوائب وفكّ التشابك بالإضافة إلى تنشيط آليّة نموّ الشعر، ويُنصح باستعمالها بشكل يومي.4- زيت جوز الهند

يتمتّع هذا الزيت بمفعول مُرطّب كما أنه يقوّي شعر الرموش ويزيد لمعانه. يُنصح باستعماله بالصيغة البكر كونها ناعمة على البشرة، على أن يتمّ تطبيق القليل منه على الإصبع وفرك هذا الأخير على أطراف الجفون والرموش. يمكن تكرار هذه الخطوة مرتين أو ثلاثة أسبوعياً.5- البيوتين

قد ينتج ضعف نموّ الرموش عن نقص في الفيتامينات والمعادن. في هذه الحالة يُنصح بالاستعانة بالبيوتين القادر على سدّ العجز بهذه الفيتامينات وتحديداً الفيتامين B8. يُنصح بتناوله على شكل مكمّل غذائي لمدة 3 أشهر على الأقل بهدف تعزيز نمو الرموش وجعلها أقوى كما أنه يُساعد في تقوية الأظافر.6- زيت الخروع

إنه الزيت الأكثر شهرةً لتحفيز نمو الرموش وهو أكثر الزيوت فعالية في هذا المجال. يكفي تطبيق القليل منه بواسطة الأصابع أو بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة فهو قادر على ترطيب الرموش وجعلها أكثر قوة وكثافة. يمكن استعماله مرتين أسبوعياً والاستعانة به لترطيب البشرة أيضاً.7- الشاي الأخضر

يُساعد تناول الشاي الأخضر بشكل دوري في تعزيز صحة البشرة والشعر، ولكن يمكن استعماله في المجال التجميلي أيضاً على شكل نقيع بارد يتمّ تغميس دوائر قطنيّة فيه ثم تدليك الرموش بها وتركها على العين لحوالي 5 دقائق. يُنصح باعتماد هذه الخطوة 3 أو 4 مرات أسبوعياً.8- الأوميغا 3

تُساعد حوامض الأوميغا الدهنيّة في تحسين نوعية الشعر، والحواجب، والرموش. وهي تتواجد في الأسماك الدهنيّة مثل السالمون، والماكاريل، والمحار ولكن أيضاً في بذور الكتان والشيا. يمكن أيضاً استعمالها كعلاج بالمكملات الغذائية يمتد على 3 أشهر.9- الألوفيرا

يتمتع جل الألوفيرا بمفعول مُرطب للرموش من الجذور إلى الأطراف مما يُساعد على تعزيز نموّها. وهو يُطبّق عليها بواسطة الأصابع أو بفرشاة ماسكارا نظيفة. يُستعمل 3أو 4مرات أسبوعياً.نصائح خاصة للعناية بالرموش

• تنظيف العينين جيداً من آثار الماكياج بمستحضر ناعم أو الاكتفاء بتمرير قطعة من القطن مُبللة بماء فاتر على الجفنين لإزالة أي آثار للغبار والتلوّث في حال عدم تطبيق أي ماكياج على العينين.

• تجنّب الإفراط باستعمال مستحضرات الماكياج المُضادة للماء، فهي تحتوي مكونات كيميائية مُزعجة تتسبب بتلف شعر الرموش.

• تبنّي عادة تدليك جذور الرموش عند العناية بها والابتعاد عن فرك العينين بقوة.

• المواظبة على تغذية الرموش بزيوت تعتني بها ولكن من دون إثقالها.