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بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي صلاح

الأحد 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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رد ماغنوس كارلسن ماغنوس كارلسن بطل العالم في الشطرنج على تصريحات محمد صلاح لاعب ليفربول بشأن تمني الأخير مواجهته في اللعبة.

وقال صلاح في حوار مع شركة EA نقلته شبكة "سكاي سبورتس": أعشق الشطرنج، ألعب مع أشخاص عشوائيين، أضع اسمي لكن برقم مختلف، يسألني الناس هل أنت صلاح؟ فأجيبهم: نعم، يقولون لي أنت تكذب، وأرد عليهم: نعم أكذب.

وتابع: ألعب بشكل جيد، بالتأكيد أنا لست ماغنوس لكنني جيد، أعتقد أن لا أحد يمتلك فرصة للفوز عليه، أتمنى مواجهته يوما ما.

ورد اللاعب النرويجي عبر حسابه على منصة "إكس"، على تصريحات صلاح، برمز تعبيري.

وحقق كارلسن لقب بطل العالم في الشطرنج 5 مرات سابقة، وهو حاليًّا بطل العالم في الشطرنج السريع وبطل العالم في الشطرنج الخاطف.

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